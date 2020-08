Il destino dei tifosi in mano ai presidenti di Regione, spetterà a loro decidere sugli stadi (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn impiccio in meno per il Governo. Una decisione delicata e delegata ai presidenti di Regione. Spetterà infatti ai singoli Governatori decidere il destino dei tifosi e degli stadi italiani. Lo hanno stabilito Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, Stefano Bonaccini, residente della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e i rappresentanti del ministero della salute, del cts, del dipartimento per lo sport, di Sport e Salute, del Coni e del Cip nel corso di una videoconferenza. De Luca, Caldoro o Ciarambino: toccherà dunque a uno di loro decidere per la Campania, in base all’esisto delle elezioni di settembre. “Nel prossimo Dpcm potrebbe trovare spazio la possibilità per i ... Leggi su anteprima24

forchi_giuseppe : RT @Nicolas81972837: @AntonioCorsa La mia sensazione ieri era Sarri sà già il suo destino è si sfoga dando dei dilettanti alla società...a… - MaryandAnnaLAND : Salmo Responsoriale Dt 32,35-41 RIT: Il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino è il giorno della loro rov… - eventiatorino : RT @RottasuTorino: Una Notte di San Lorenzo speciale ai @MuseiRealiTo, per ricordare anche quanto un 10 agosto abbia segnato il destino di… - MariaCo49623117 : RT @PrecariUnitiCNR: @manfredi_min Per ridimensionare il #precariato iniziate dal #completamento delle #stabilizzazioni @mariannamadia dei… - PinoJazzing : @_vedocose Il nostro destino è essere dominati e svenduti, un processo inziato con le prime privatizzazioni, 30anni… -

Ultime Notizie dalla rete : destino dei Il destino dei tifosi in mano ai presidenti di Regione, spetterà a loro decidere sugli stadi anteprima24.it La Cupola del Duomo di Firenze compie 600 anni

Un edificio destinato a cambiare la storia del mondo ... che a causa della pandemia da Covid 19 sono state tutte rimandate. Dopo la chiusura dei monumenti durante il lockdown e la progressiva ...

Arsenal: Aubameyang si avvicina al rinnovo

L’Inghilterra offre la Premier League che viene considerato come uno dei campionati più suggestivi. Molti giocatori, infatti, spesso vogliono approdare in qualche società inglese. I campioni sono spes ...

Un edificio destinato a cambiare la storia del mondo ... che a causa della pandemia da Covid 19 sono state tutte rimandate. Dopo la chiusura dei monumenti durante il lockdown e la progressiva ...L’Inghilterra offre la Premier League che viene considerato come uno dei campionati più suggestivi. Molti giocatori, infatti, spesso vogliono approdare in qualche società inglese. I campioni sono spes ...