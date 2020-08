Il deputato Paolo Lattanzio lascia il Movimento 5 stelle e va nel Misto. “Sbagliato non sostenere Emiliano in Puglia. Ok supporto al governo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Si aggiunge anche il nome dell’ormai ex 5 stelle Paolo Lattanzio nella lunga lista di parlamentari che hanno cambiato casacca nel corso della 18esima legislatura. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Nunzio Angiola, che ha abbandonato il Movimento per Azione di Carlo Calenda, Enrico Costa (pure lui ora calendiano) e la senatrice Sandra Lonardo, in fuga da Forza Italia al Senato. Ma l’elenco si allunga di giorno in giorno. Per Lattanzio il motivo è uno solo: il “mancato posizionamento in uno schieramento largo di centrosinistra per le elezioni regionali pugliesi”. In sostanza non gli è andato giù che il Movimento 5 stelle nazionale non sia riuscito a trovare un accordo per sostenere ... Leggi su ilfattoquotidiano

