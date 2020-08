Il decreto Semplificazioni ha regolato gli interventi edilizi nel centro storico. Ma a Roma c’è chi parla di paralisi (Di venerdì 7 agosto 2020) La “rigenerazione urbana” è diventata uno slogan molto di moda, con annessa narrazione di periferie che rinascono, di spazi pubblici ritrovati e di tessuti sociali ricostruiti. Ma quando si vanno a leggere i provvedimenti, spesso si scoprono ricadute assai diverse. Perché anche con i generosi premi di cubatura – offerti ad esempio dalla legge regionale del Lazio del 2017 – le operazioni di “sostituzione edilizia”, cioè demolizione e ricostruzione – rischia di non arrivare mai ai fatiscenti palazzoni delle periferie, né agli inadeguati condomini “normali”: troppi proprietari e soprattutto scarso ritorno economico per il “proponente”. A Roma, infatti, gli interventi di “rigenerazione urbana” finora si sono particolarmente concentrati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo l'emendamento del Partito Democratico presentato ieri sul tema degli stadi (norma che va a modificare il Decreto Semplificazioni), nella giornata di oggi anche un altro partito della maggioranza ...

"Basta burocrazia, è ora di semplificare"

di Franco Veroli "Il decreto Semplificazione è un primo segnale per la modernizzazione del Paese, ma è singolare che abbiamo dovuto attendere un’emergenza sanitaria per mettere mano ad una riforma att ...

