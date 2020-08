Il Cts raccomandò la zona rossa per Alzano e Nembro il 3 marzo ma il Governo non l'adottò mai (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 3 marzo scorso, il Comitato tecnico scientifico nazionale proponeva “di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due Comuni al fine di limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue”. I due comuni di cui si parla nel verbale pubblicato dall”Eco di Bergamò sono Alzano Lombardo e Nembro. L’invito era rivolto al Governo, dopo la crescita impetuosa dei contagi che era stata comunicata dalla Regione Lombardia all’Istituto Superiore della Sanità. Il documento è stato pubblicato dopo una richiesta di accesso agli atti del consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta.Due giorni dopo, arrivarono in provincia di Bergamo 250 tra poliziotti, carabinieri e ... Leggi su huffingtonpost

