Il Cts propose al Governo di istituire la zona rossa di Alzano e Nembro il 3 marzo. Dal Pirellone un nuovo documento del Comitato. Ma ne aveva già parlato Conte (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella riunione del 3 marzo, in piena emergenza coronavirus, il Comitato tecnico scientifico (Cts) propose la “zona rossa” per Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni della provincia di Bergamo dove i contagi stavano crescendo, ma il Governo decise di non farla. Lo si legge nel verbale della riunione reso noto dal consigliere regionale lombardo di Azione, Niccolò Carretta, che il 6 aprile ha fatto una richiesta alla Regione di accesso agli atti, e rilanciato dall’Eco di Bergamo. Nel documento si legge che l’organismo incaricato di consigliare l’esecutivo di Roma su questioni sanitarie, invitava a “adottare le opportune misure restrittive già adottate nei Comuni della zona ... Leggi su lanotiziagiornale

