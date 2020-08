Il chiacchiericcio è cannibale. Ovunque si trovino, per quella mamma e quel bimbo sia banale lieto fine (Di venerdì 7 agosto 2020) Una donna e un bambino sono scomparsi, una madre e suo figlio non si trovano più. La loro fotografia è condivisa un po’ Ovunque e il volto di quella donna sorridente è un ossimoro visivo, un momento di felicità immortalato in un istante che nasconde una miriade di cose non dette e che nessuno può conoscere a parte lei. quel volto, gettato nell’oceano non finito di internet, si unisce a tutti i volti delle persone che sono scomparse, svanite nel nulla. Perse in questa realtà iperconnessa, dove si condivide continuamente la posizione e si tracciano linee immaginarie e ricurve per ogni spostamento, fotografando luoghi e facce sorridenti per urlare a tutti: “Io esisto!”.Sparire, quindi, è un gesto antico. Una ricerca di evasione dall’opprimente ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il chiacchiericcio è cannibale. Ovunque si trovino, per quella mamma e quel bimbo sia banale lieto fine -

Ultime Notizie dalla rete : chiacchiericcio cannibale Il chiacchiericcio è cannibale. Ovunque si trovino, per quella mamma e quel bimbo sia banale lieto fine L'HuffPost Il chiacchiericcio è cannibale. Ovunque si trovino, per quella mamma e quel bimbo sia banale lieto fine

Una donna e un bambino sono scomparsi, una madre e suo figlio non si trovano più. La loro fotografia è condivisa un po’ ovunque e il volto di quella donna sorridente è un ossimoro visivo, un momento d ...

Una donna e un bambino sono scomparsi, una madre e suo figlio non si trovano più. La loro fotografia è condivisa un po’ ovunque e il volto di quella donna sorridente è un ossimoro visivo, un momento d ...