Il Cdm approva il Decreto Agosto: tasse sospese, poi si potrà pagare in 24 rate La nuova bozza|Operativo l’ecobonus al 110% (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ultima bozza del Decreto legge Agosto, atteso in serata in consiglio dei ministri. Non c’è il rimborso del 20% del conto, proposto dal M5S. Anticipato il cashback, che incentiva i pagamenti con carte e app, e che sarebbe partito a gennaio Leggi su corriere

