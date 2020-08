Il capolavoro italiano di Azzolina, la ministra che vuole assumere se stessa (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Italia è un Paese dove il conflitto di interessi è di casa. Imprenditori che fanno i presidenti del Consiglio e approvano norme che favoriscono le proprie aziende, medici pagati dallo Stato che raccomandano ai pazienti di farsi curare nella propria clinica privata, giornalisti economici che scrivono di un’azienda della quale sono strapagati consulenti. Ma un ministro della Pubblica Istruzione che assume se stesso non si era ancora mai visto. La vicenda è la seguente: Lucia Azzolina, docente di ruolo, nel novembre del 2017 partecipa a un concorso per 450 posti da preside. Nel frattempo si candida alle elezioni con il Movimento Cinquestelle e diventa deputata. E vince il concorso quando è già membro della Commissione cultura della Camera che, fra le altre cose, si occupa anche dei concorsi scolastici. Quando il Tar ... Leggi su open.online

THINKINGA3OUT : PERFETTI SCONOSCIUTI: semplicemente un altro capolavoro italiano. È un film stupendo che mi ha colpita per i temi… - giulsssx1D : mi sono resa conto ora che le larries che non sanno l’italiano non hanno potuto leggere quel capolavoro di Sinfobie ?????? - ritascavone : @robertodp1958 Esposta al MOMA come capolavoro del design italiano - Laura64135537 : RT @Andrea__Monti: Ulteriore #CAPOLAVORO di #PD #M5S #Conte.. Ennesima presa per il culo del popolo italiano.. ma i #Facciamorete #Coglio… - wzgore : Non sapevo di questo capolavoro tutto italiano -

Ultime Notizie dalla rete : capolavoro italiano Il capolavoro italiano di Azzolina, la ministra che vuole assumere se stessa Open Catalogo netflix: le serie tv e i film di agosto 2020

Sono tante le novità di agosto 2020 del catalogo Netflix. Dai classici degli anni Novanta, fino alle ultime stagioni delle serie tv più popolari e le docuserie di carattere scientifico, ne avrete davv ...

Da Sky a Mediaset, tutta Italia parla di Maxi López alla Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da Sky a Sport Mediaset fino a Sportitalia, nelle ultime ore tutte le maggiori televisioni hanno parlato del grande botto di mercato della Samb. Maxi López in Riviera è noti ...

Sono tante le novità di agosto 2020 del catalogo Netflix. Dai classici degli anni Novanta, fino alle ultime stagioni delle serie tv più popolari e le docuserie di carattere scientifico, ne avrete davv ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da Sky a Sport Mediaset fino a Sportitalia, nelle ultime ore tutte le maggiori televisioni hanno parlato del grande botto di mercato della Samb. Maxi López in Riviera è noti ...