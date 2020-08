Il capolavoro definitivo della Azzolina: ora la ministra si assume da sola (Di venerdì 7 agosto 2020) Non bastassero le polemiche per le modalità con le quali la ministra Lucia Azzolina vorrebbe provare a far ripartire la scuola, già preziosa fonte di ispirazione per i tanti meme che circolano in rete sui banchi a rotelle, la titolare dell’Istruzione è riuscita nell’impresa non scontata di finire in pezzo all’ennesima diatriba. Il tutto a causa dell’assunzione di 450 dirigenti scolastici vincitori di un bando risalente al 2017, bando al quale a partecipare era stata, tra gli altri, la stessa Azzolina, ai tempi parlamentare e membro della commissione Scuola e Istruzione alla Camera. Mentre la ministra, insieme ai sindacati, sottoscriveva il Protocollo per la sicurezza in vista del ritorno degli alunni in aula previsto per settembre, ecco così ... Leggi su ilparagone

ilcibicida : A Ottobre arriverà il box set 'definitivo' di 'Power, Corruption & Lies', il capolavoro dei @neworder del 1983 - ggbram : RT @PresMoratti: Abbiamo riscattato gratis El niño maravilla!!! Autentico capolavoro dei nostri addetti ai lavori che si assicurano a tit… - MADHITATION : RT @PresMoratti: Abbiamo riscattato gratis El niño maravilla!!! Autentico capolavoro dei nostri addetti ai lavori che si assicurano a tit… - studiolegalefp1 : RT @PresMoratti: Abbiamo riscattato gratis El niño maravilla!!! Autentico capolavoro dei nostri addetti ai lavori che si assicurano a tit… - eia58 : RT @PresMoratti: Abbiamo riscattato gratis El niño maravilla!!! Autentico capolavoro dei nostri addetti ai lavori che si assicurano a tit… -

Ultime Notizie dalla rete : capolavoro definitivo Capolavoro Massa Lombarda: il successo per 5-1 a Bari vale la permanenza in A1 News Rimini Sanchez Inter, che colpo! Svelate le cifre dello stipendio lordo del cileno

Alexis Sanchez è passato a titolo gratuito dal Manchester United all'Inter: Il fantasista cileno arriva a titolo definitivo in casa nerazzurra con un contratto di tre anni e percependo 7 milioni a sta ...

Sanchez Inter, capolavoro di Marotta: due i segnali a Conte e Lautaro

Alexis Sanchez è stato acquistato a titolo definitivo dall'Inter: il fantasista cileno si libererà gratis dal Manchester United e guadagnerà con i nerazzurri 7 milioni per tre anni. Un capolavoro targ ...

Alexis Sanchez è passato a titolo gratuito dal Manchester United all'Inter: Il fantasista cileno arriva a titolo definitivo in casa nerazzurra con un contratto di tre anni e percependo 7 milioni a sta ...Alexis Sanchez è stato acquistato a titolo definitivo dall'Inter: il fantasista cileno si libererà gratis dal Manchester United e guadagnerà con i nerazzurri 7 milioni per tre anni. Un capolavoro targ ...