Il bollettino della Protezione Civile di oggi con i dati del 7 agosto sul Coronavirus in Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: oggi i positivi sono 552 (ieri erano 402) e i morti tre (ieri erano 9). Stabili a quota 42 i ricoverati in terapia intensiva mentre sono 779 (ieri erano 762) i ricoverati con sintomi. I dimessi o guariti sono 319 in più di ieri, mentre 12103 persone sono in isolamento domiciliare e gli attualmente positivi sono 12924. oggi non ci sono regioni a zero casi. Il bollettino della Protezione Civile di oggi con i dati del 6 agosto sul ... Leggi su nextquotidiano

