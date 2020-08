Il Barcellona assicura: “Nessun rischio al Camp Nou. I giocatori del Napoli e lo staff si sentano sicuri” (Di venerdì 7 agosto 2020) Su As il messaggio con cui il Barcellona rassicura il Napoli sull’assenza di pericoli nel giocare il match di ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou. Proviene da Joan Bladé, responsabile del progetto “Espai Net i Segur” (Barça, spazio pulito e sicuro), che garantisce il rispetto delle misure di sicurezza nelle strutture del Barcellona. “Che i giocatori del Napoli e il loro staff si sentano sicuri che garantiremo la loro sicurezza e che saremo un esempio per tutti”. Bladé ha anche ringraziato la UEFA per aver confermato Barcellona come sede della partita. “Ha ratificato ciò che avevamo chiesto. Possiamo giocare la gara di ritorno al ... Leggi su ilnapolista

