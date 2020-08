“Il 100% dei vaccinati ha i sintomi”. I primi inquietanti risultati sul vaccino di Moderna Pharmaceuticals (Di venerdì 7 agosto 2020) Stando agli ultimi risultati riferiti da Moderna Pharmaceuticals, che monitorano l’avanzamento della sperimentazione sui vaccini, “tutti i pazienti trattati con il farmaco sviluppano effetti collaterali”. Il 100% dei soggetti che ha ricevuto il richiamo del vaccino ha presentato sintomi sistemici, (febbre, mal di testa, nausea..) oppure locali (per esempio eritema o dolore), sia per il dosaggio inferiore (100 microgrammi), sia per quello superiore (250 microgrammi). Il che non rappresenterebbe, come riferisce il giornale La Verità, nulla di serio per la salute, ma se i numeri sono questi finirebbe per mostrare sintomi anche chi, pur positivo, non ne avrebbe presentati. Gli scienziati ancora non concordano appieno se, e in che misura, in assenza di sintomi un ... Leggi su ilparagone

