I Benetton vogliono già rimangiarsi l’accordo: revoca senza se e senza ma! (Di venerdì 7 agosto 2020) Soltanto pochi giorni fa abbiamo assistito alle esultanze sfrenate degli esponenti del governo Conte e del suo premier, che si ergeva a “castigatore” dei Benetton annunciando un accordo che avrebbe visto gli imprenditori trevigiani cedere gradualmente le proprie quote. Neanche il tempo di smaltire la sbornia di annunci trionfali ed ecco, infatti, il cambio di rotta da parte della famiglia sul fronte Autostrade per l’Italia: marcia indietro sull’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti e di nuovo allo scontro con l’esecutivo. Mentre si ragionava già su Cdp all’interno del capitale, ecco infatti che Atlantia ha tirato fuori due opzioni nuove di zecca, così da rimischiare le carte e dare inizio all’ennesima partita. La prima ipotesi è quella, riportata da La Verità, di vendere l’intera ... Leggi su ilparagone

