I banchieri? Tutti pronti al risiko Ecco i grandi indiziati per l'M&A (Di venerdì 7 agosto 2020) Alberto Nagel, l’amministratore delegato di Mediobanca, grande advisor di Intesa nella scalata a Ubi e ingaggiato per il risiko bancario anche da Mps, lo aveva detto chiaramente: ”L’operazione Intesa-Ubi metterà una maggiore pressione su Tutti i Ceo. Sicuramente si intensificheranno le discussioni (per le operazioni di fusione, ndr), e sta già avvenendo". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : I banchieri? Tutti pronti al risiko. Ecco i grandi indiziati per l'M&A - Claudio38748087 : @EnricoTrevisa13 @Alessandro_V7 @matteosalvinimi ahahaha guarda caso però la lega è composta tutti da operai che pr… - cbc556bddb364a1 : @DFDYR98 @vinzasr Allora scusami uomo d'alta finanza che tutto sa.Vuoi far passare Pallotta per un morto di fame?ok… -

Ultime Notizie dalla rete : banchieri Tutti I banchieri? Tutti pronti al risiko. Ecco i grandi indiziati per l'M&A Affaritaliani.it Tutti mobilitati contro il magnate ucraino che ha comprato la Gallinara. Ma esiste un’alternativa credibile?

Albenga/Alassio. La vicenda dell’Isola Gallinara, venduta a un magnate ucraino attraverso una società di Monaco (leggi qui) rischia di attorcigliarsi, senza andare al dunque. In questi giorni si sono ...

La Roma a Friedkin, da Foschi a Sensi tutti i presidenti della storia giallorossa

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, con la cessione della società al gruppo del magnate texano sale a 3 il numero di proprietari stranieri del club, per la precisione statunitensi: Thomas ...

Albenga/Alassio. La vicenda dell’Isola Gallinara, venduta a un magnate ucraino attraverso una società di Monaco (leggi qui) rischia di attorcigliarsi, senza andare al dunque. In questi giorni si sono ...Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, con la cessione della società al gruppo del magnate texano sale a 3 il numero di proprietari stranieri del club, per la precisione statunitensi: Thomas ...