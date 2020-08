Howard Ashman: l’anima del Rinascimento Disney (Di venerdì 7 agosto 2020) Howard Ashman, su Disney+ il documentario sull'uomo 'che diede voce alla Sirenetta' figura chiave del Rinascimento Disney di cui ripercorriamo il lascito artistico. "Al nostro amico Howard, che diede la voce a una sirena e l'anima a una Bestia, saremo grati per sempre. Howard Ashman 1950-1991" Questa dedica è presente alla fine dei titoli di coda de La bella e la bestia, secondo di tre film d'animazione della Disney a cui lavorò Howard Ashman, stroncato dall'AIDS prima dell'uscita e costretto a lavorare dal letto d'ospedale, ormai cieco, durante le ultime fasi del suo coinvolgimento. Una fine prematura per un percorso artistico che, nel solo contesto della Casa del Topo e più ... Leggi su movieplayer

"Al nostro amico Howard, che diede la voce a una sirena e l'anima a una Bestia, saremo grati per sempre. Howard Ashman 1950-1991" Questa dedica è presente alla fine dei titoli di coda de La bella e la ...

"Al nostro amico Howard, che diede la voce a una sirena e l'anima a una Bestia, saremo grati per sempre. Howard Ashman 1950-1991" Questa dedica è presente alla fine dei titoli di coda de La bella e la ...