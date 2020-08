Hoeness: “La sentenza del Manchester City uno schiaffo alla Uefa. Al Bayern Monaco grande unione e fame di vittoria” (Di venerdì 7 agosto 2020) Uli Hoeness non le manda certo a dire agli organi di controllo europeo relativamente alla recente vicenda del Manchester City, prima escluso dalle Coppe e poi riammesso. L'ex presidente del Bayern Monaco, parlando a DAZN e Goal, ha commentato quanto accaduto, come al solito senza peli sulla lingua. Poi, un pensiero al club tedesco e alla grande stagione fatta in Germania e il percorso in Champions League.Hoeness: "sentenza Cas uno schiaffo alla Uefa""Quando ho letto le ragioni per le quali il Cas ha ribaltato la sentenza della Uefa sul Manchester City, beh, mi sono domandato 'ma di cosa stiamo ... Leggi su itasportpress

