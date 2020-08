“Ho paura”. Reazione a catena, Marco Liorni e il coraggio dei Ritentacoli: cosa è successo (Di venerdì 7 agosto 2020) Hanno scelto di rischiare al gioco finale nella puntata di Reazione a catena di giovedì 6 agosto 2020, i campioni in carica (Ritentacoli), rifiutando quindi di acquistare il terzo elemento. Tuttavia il loro rischio non è stato ripagato dalla vittoria, in quanto la risposta da loro data si è rivelata inesatta. Antonello, Giancarlo e Marco, appunto i Ritentacoli, hanno quindi visto sfumare la possibilità di portare a casa oltre 30.000€ in gettoni d’oro, ricevendo però i complimenti da parte di Marco Liorni, che ha detto loro, pochi secondi prima di dare la linea al TG1: “Complimenti per il vostro coraggio, ragazzi”. Partendo da ‘chiuso’ come primo e unico elemento, con ‘RI ... Leggi su caffeinamagazine

Giorgiolaporta : Tra pochi mesi #Platinette potrebbe finire in carcere per #omotransfobia avendo rilasciato questa intervista sul p… - LegaSalvini : #OpenArms, ok al processo a Salvini. L’ex ministro: “Non ho paura, vado avanti a testa alta”. - Qua_Agatha : Ho paura dell’uomo che sporco s’affanna a cercare macchie sul tuo vestito.. di costoro ho paura e delle loro la… - ravensey : RT @sottonaperlouis: mi chiamo greta, ho 15 anni e ho paura di tornare a casa da sola la sera tardi, mi chiamo greta, ho 15 anni e ho il te… - dontknowhereiam : RT @sottonaperlouis: mi chiamo greta, ho 15 anni e ho paura di tornare a casa da sola la sera tardi, mi chiamo greta, ho 15 anni e ho il te… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho paura” Valvole termostatiche sui termosifoni: il Piemonte verso il rinvio dell'obbligo Eco dalle Città