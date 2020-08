High Life, la fantascienza senza futuro di Claire Denis nel film con Robert Pattinson (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 6 agosto è uscito, distribuito da Movies Inspired, High Life, film di fantascienza targato addirittura 2018 e mai arrivato da noi sala, prima opera in lingua inglese d’una regista francese inequivocabilmente intellettuale, Claire Denis, con un protagonista inequivocabilmente divo, Robert Pattinson. Il quale da anni ha ingaggiato una sfida con sé stesso per scrostarsi di dosso l’immagine da teen idol creata col vampiro di Twilight, collezionando titoli ricercati e scontrosi, da Cosmopolis di Cronenberg all’esercizio d’autorialità, estremista e un po’ fasullo, di The Lighthouse (però tra poco lo vedremo in Tenet di Nolan, e poi toccherà al nuovo Batman). Non aspettiamoci che ... Leggi su optimagazine

LongTakeIt : I migliori film di #ClaireDenis: - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Esempio di science fiction autoriale, High Life chiede molto allo spettatore in termini di investimento intellettuale, ma… - MoviesAsbury : Esempio di science fiction autoriale, High Life chiede molto allo spettatore in termini di investimento intellettua… - moviementcinema : Se questo weekend cercherete riparo dal caldo in una sala cinematografica, ecco le nuove uscite da non perdere: ??… - ChiaraSilerik : -

Ultime Notizie dalla rete : High Life «High Life», un grande esempio di fantascienza filosofica Il Sole 24 ORE I FILM DEL FINE SETTIMANA

Uno dei film di fantascienza più importanti degli ultimi anni arriva finalmente in Italia: «High Life» di Claire Denis esce nelle nostre sale grazie a Movies Inspired, a quasi due anni dalle prime pre ...

Robert Pattinson | i 5 film da (ri)vedere con l’affascinante attore inglese

In occasione dell’uscita del fantascientifico High Life con Robert Pattinson vogliamo proporvi 5 film da (ri)vedere che hanno segnato positivamente la carriera dell’attore inglese. Non c’è dubbio alcu ...

Uno dei film di fantascienza più importanti degli ultimi anni arriva finalmente in Italia: «High Life» di Claire Denis esce nelle nostre sale grazie a Movies Inspired, a quasi due anni dalle prime pre ...In occasione dell’uscita del fantascientifico High Life con Robert Pattinson vogliamo proporvi 5 film da (ri)vedere che hanno segnato positivamente la carriera dell’attore inglese. Non c’è dubbio alcu ...