Helicopter money, è il momento giusto: aspettare ancora può portare al disastro (Di venerdì 7 agosto 2020) La similitudine di soldi veri che vengono buttati a “pioggia” da un elicottero (l’Helicopter money, Hm in breve) per fornire aiuto economico diretto a cittadini colpiti severamente da una grave crisi è stata coniata nientemeno che dal premio Nobel 1976 Milton Friedman, che nel 1969 la suggerì come migliore rimedio al sostegno di una economia improvvisamente bloccata da qualche evento catastrofico. Benché nessuno abbia mai eseguito alla lettera questo consiglio (per evidenti ragioni di inutile spreco) tuttavia, nei casi di chiusura forzata delle attività produttive, il rimedio del generoso sussidio ricevuto un po’ da tutti al fine di mantenere pulsante il cuore dell’economia innegabilmente funziona. Infatti tutti (quelli che possono) lo fanno. Ne ho già parlato qui una prima volta nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

