Hamilton rifiuta i colloqui con la Mercedes sul rinnovo del contratto (Di venerdì 7 agosto 2020) Potrebbe essere previsto un taglio di stipendio e sembra essere il motivo per cui Lewis . Il campione del mondo di F1 non ha iniziato a parlare del nuovo accordo perché si sente a disagio a parlarne quando le persone stanno perdendo il lavoro. L’attuale contratto di Hamilton, che si ritiene valga circa 40 milioni di sterline all’anno scadrà a dicembre. Hamilton rifiuta i colloqui con la Mercedes Hamilton ha iniziato a pensare al rinnovo del contratto quando, il mese scorso, i proprietari della Mercedes hanno detto che avrebbero dovuto tagliare più dei 15.000 posti di lavoro. In un’intervista pubblicata sul SUN il pilota ha dichiarato: “In definitiva, onestamente non ... Leggi su sport.periodicodaily

Sbotta Charles Leclerc, il pilota della Ferrari che rifiuta di inginocchiarsi così come de facto imposto al circus di Formula 1 da Lewis Hamilton. Sbotta perché è stato bollato come razzista per quest ...

Wolff punta a un contratto di 3 anni con Hamilton

Trentacinque anni più altri tre da passare in Formula 1 sempre coccolato da Mercedes. Potrebbe essere questo il probabile futuro di Lewis Hamilton, secondo la volontà di Toto Wolff – l’uomo che ha tro ...

