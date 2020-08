Hamilton il più veloce nelle libere del GP del 70° Anniversario (Di venerdì 7 agosto 2020) SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton chiude la giornata del venerdì davanti a tutti con il miglior tempo nelle prove libere 2 del Gran Premio del 70° Anniversario. A Silverstone il pilota britannico, vittorioso la scorsa settimana nel GP di Gran Bretagna, si conferma in ottima forma e chiude il giro veloce in 1'25″606 con appena 176 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza a sorpresa la Renault di Daniel Ricciardo davanti a Max Verstappen e alle due Racing Point di Lance Stroll e Nico Hulkenberg mentre la prima delle Ferrari è in settima posizione con Charles Leclerc in 1'26″812 (+1″206). Quattordicesimo, invece, Sebastian Vettel che ferma il cronometro in 1'27″198 e termina la sessione anzitempo a seguito ... Leggi su iltempo

