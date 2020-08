Gucci: nuovo piano assunzioni in Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) Gucci, gruppo leader a livello mondiale nel settore della moda di lusso grazie ad un’indiscussa reputazione in fatto di creatività, innovazione e artigianalità Italiana, è alla ricerca di nuove figure da assumere presso le diverse sedi presenti sul territorio nazionale. Le figure ricercate sono: Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno produrre ed elaborare analisi per soddisfare le richieste quotidiane interne, lavorare in collaborazione con il team di produzione e merchandising e della catena di fornitura, supportare le decisioni aziendali strategiche, gestire e monitorare i progetti della catena di fornitura; Responsabili del Consolidamento, che dovranno gestire il processo di consolidamento e le relazioni con il team, coordinare i flussi di informazioni dagli uffici regionali e da altri dipartimenti, gestire la ... Leggi su quifinanza

RenzoCianchetti : L'Umbria fa il giro del mondo con lo spot di un nuovo profumo - Lukazzu : @deb8479eaeef410 @caterita2008 @semplici8 @paolinab @klaatu29 @NOprisonersEVER @Jessica97737031 @SaraLF74 @civati… - _gucci_bts_ : Raga ora droppi un nuovo edit su insta - dilva_mauri : Gucci sceglie l’Umbria per lo spot del nuovo profumo: la Scarzuola fa il giro del mondo - dilva_mauri : La Scarzuola è anche il giardino surreale di Gucci per lo spot del nuovo profumo -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci nuovo Gucci: nuovo piano assunzioni in Italia QuiFinanza Profumi uomo estate 2020, i migliori che parlano di mare

Accordi speziati, ricchi di sensualità, agrumi e note marine. Le nuove fragranze si ispirano a gentiluomini dallo spirito libero ...

Gucci Arcade lancia il videogioco ispirato al profumo Gucci Bloom

Profumi e balocchi. E videogiochi... Gucci lancia all’interno di Gucci Arcade un nuovo videogioco. Ispirato questa volta, a un anno dalla nascita della nuova sezione della app Gucci dedicata ai videog ...

Accordi speziati, ricchi di sensualità, agrumi e note marine. Le nuove fragranze si ispirano a gentiluomini dallo spirito libero ...Profumi e balocchi. E videogiochi... Gucci lancia all’interno di Gucci Arcade un nuovo videogioco. Ispirato questa volta, a un anno dalla nascita della nuova sezione della app Gucci dedicata ai videog ...