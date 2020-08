Guardiola, che smacco: la Premier League non lo considera per il premio di miglior tecnico della stagione (Di venerdì 7 agosto 2020) Una stagione da dimenticare per il Manchester City e per Pep Guardiola, almeno per quanto riguarda le competizioni in terra inglese. Dalle Coppe a, ovviamente, la Premier League. Non basta il secondo posto per i Citizens a far si che il tecnico possa giocarsi il titolo di miglior allenatore della stagione. Infatti, la Premier League ha pubblicato sul proprio sito ufficiale e sui canali social l'elenco dei candidati al premio per il miglior allenatore dell'ultima annata e il catalano non è presente.Guardiola: arriva l'esclusioneCome si vede dall'immagine pubblicata dal profilo Twitter della Premeir League, nell'elenco dei ... Leggi su itasportpress

