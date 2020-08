Guardiola: “Abbiamo battuto due volte il Real. Siamo qui per vincere la Champions” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni BT Sport: “Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo segnato su due errori della loro difesa. Abbiamo cercato di sfruttare il contropiede, ma non è facile farlo contro una squadra simile. Il pressing? In alcune situazioni non Siamo riusciti a farlo, ma complessivamente abbiamo fatto un buon lavoro. Nel primo tempo abbiamo giocato con gli esterni più accentrati, ma è stato un mio errore. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio con i due attaccanti che si sono allargati di più”. Il tecnico dei citizens ha parlato anche dell’imminente sfida con il Lione e dell’obiettivo della società: “Abbiamo battuto due volte il Real Madrid e Zidane non era mai stato eliminato. ... Leggi su alfredopedulla

SimoneSolimano : RT @gengi_s: Bonucci: 'l'obiettivo principale l'abbiamo centrato, vincere lo scudetto.' Guardiola: 'Se non vinco la Champions con il City a… - sportface2016 : #ChampionsLeague, le parole di Pep #Guardiola al termine di #ManchesterCityRealMadrid - ItaSportPress : Manchester City, Guardiola: 'Abbiamo battuto un grande club, la Champions si vince così...' -… - Andrea__Pazzini : Quelli che scrivono #Sarriout sono dei depensanti. Nemmeno Guardiola sarebbe in grado di resuscitare quei bidoni ch… - GianlucaAcm : RT @gengi_s: Bonucci: 'l'obiettivo principale l'abbiamo centrato, vincere lo scudetto.' Guardiola: 'Se non vinco la Champions con il City a… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola “Abbiamo Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport