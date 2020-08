Grillo: "Lasciare il M5s? Battuta da esasperazione, ma ci sono cose che non vanno" (Di venerdì 7 agosto 2020) "Ho fatto una chiacchierata con il giornalista. Lui mi dice 'Farai il futuro capogruppo?'. Io 'Anche no, piuttosto me ne vado'. Quindi, chiaramente è stata una Battuta, anche provocatoria. Una di quelle battute che si fanno in momenti di difficoltà, anche esasperazione". Così l'ex ministro M5s Giulia Grillo, in un video su Facebook, sostiene di essere stata fraintesa e di non aver intenzione di Lasciare il Movimento 5 stelle per approdare nel gruppo Misto, come sostenuto in un colloquio riportato da un quotidiano. "E' vero ci sono delle cose che non vanno bene nel Movimento ma io questo l'ho sempre detto e lo continuerò a dire - aggiunge -. In questi giorni si parlava anche della nostra assemblea alla Camera, dove ... Leggi su agi

attilasarti : RT @peppegiustolisi: L’ex ministra della Salute Giulia #Grillo potrebbe lasciare i #5stelle. Invece che la politica essendo al secondo mand… - fisco24_info : Grillo: 'Lasciare il M5s? Battuta da esasperazione, ma ci sono cose che non vanno': 'Ho fatto una chiacchierata con… - CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Italia: Grillo: 'Lasciare il M5s? Battuta da esasperazione, ma ci sono cose che non vanno' - Agenzia_Italia : Grillo: 'Lasciare il M5s? Battuta da esasperazione, ma ci sono cose che non vanno' - peppegiustolisi : L’ex ministra della Salute Giulia #Grillo potrebbe lasciare i #5stelle. Invece che la politica essendo al secondo mandato. #m5s -