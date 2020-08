Grey's Anatomy: Ellen Pompeo è rimasta nel cast della serie "per fare soldi" (Di venerdì 7 agosto 2020) Ellen Pompeo è rimasta nel cast di Grey's Anatomy solo per i soldi: l'attrice a 51 anni non ha voglia di rimettersi in gioco alla ricerca di nuovi ruoli. Ellen Pompeo ha confessato che è rimasta nel cast di Grey's Anatomy solo per ragioni economiche. L'attrice ricopre il ruolo di Meredith Grey da quindici anni ed ha resistito a tutti i cambiamenti di cast che ci sono stati in questi anni. Grey's Anatomy ha debuttato sulla ABC nel 2005 e nel corso degli anni il cast è stato rivoluzionato con addii anche dolorosi come ... Leggi su movieplayer

6BlackWhite : RT @S__yC____l: 'Possiamo sembrare gli stessi, probabilmente è così. Il cambiamento non è visibile, almeno non alla maggior parte di noi, m… - S__yC____l : 'Possiamo sembrare gli stessi, probabilmente è così. Il cambiamento non è visibile, almeno non alla maggior parte d… - SweetMeHoney2 : @softevl Non tutto solo grey’s anatomy - SweetMeHoney2 : @reevescobain Friends e grey’s anatomy ma non tutto - Cute_Slytherin : @vivvi05 How I Met Your Mother Con Grey's Anatomy e The 100 non sono in pari invece Anne invece ce l'ho in lista -