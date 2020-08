Grecia, decisione storica: stop macellazione cavalli – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Una decisione storica è stata presa in queste ore in Grecia: nel Paese arriva il divieto e lo stop alla macellazione dei cavalli. Arriva dalla Grecia una decisione storica, che viene considerata una grande vittoria per gli animalisti: dal 29 luglio scorso, infatti, nel Paese è stata vietata la macellazione dei cavalli. In prima linea … L'articolo Grecia, decisione storica: stop macellazione cavalli – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

