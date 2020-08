Grande Fratello Vip, un sex simbol della tv italiana nel cast. Ecco chi è (Di venerdì 7 agosto 2020) Sex simbol della tv italiana A settembre ci sanno tante novità proposte dalla Mediaset per i telespettatori. Martedì 8 settembre, per esempio, andrà in onda l’attesa edizione di Temptation Island. Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, non è stata confermata ancora la data di inizio. Fatto sta che al timone della conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini. Il cast, invece, sembra essere quasi al completo. L’attore Can Yaman ha rifiutato l’invito a entrare nella casa più spiata d’Italia, però le donne possono stare tranquille. Al posto del protagonista della soap opera Day Dreamer ci sarà un altro che per tanto tempo le ha fatto sognare. Dopo una temporanea assenza dal ... Leggi su kontrokultura

