Grande blackout a Manhattan, quartiere completamente al buio e 140.000 persone senza elettricità: treni fermi e servizi telefonici interrotti [VIDEO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Un Grande blackout ha colpito Manhattan oggi, interrompendo non solo la corrente elettrica ma anche i servizi telefonici. Ad un certo punto, era buio pesto nella divisione di New York (vedi VIDEO in fondo all’articolo). Un portavoce di Con Edison ha dichiarato ad NBC che si sta indagando sui diffusi blackout a Harlem, Central Park e Lenox Hill. La corrente è tornata dopo circa 20 minuti in parti dell’Upper West Side, ma ci sono ancora notizie di blackout nell’Upper East Side. Circa 140.000 clienti erano senza energia elettrica alle 6 di stamattina a Manhattan. Molte linee della metropolitana riportano ritardi. Non è chiaro quanto di questo blackout ... Leggi su meteoweb.eu

FOGGIA - Sono stati oltre una trentina gli interventi dei Vigili del fuoco per i numerosi allagamenti in box, scantinati e anche in qualche esercizio commerciale verificatisi, giovedì sera, a Foggia p ...

Stamane l’Enel riattiverà l’energia elettrica togliendo il generatore d’emergenza Colpiti una decina di locali, c’è chi ha spostato il freezer dove c’era invece corrente GRADO L’isola fa i conti con i ...

