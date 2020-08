Gragnanino (Piacenza) – Auto pirata travolge ciclista (Di venerdì 7 agosto 2020) Sulla provinciale 7 tra Gragnanino e San Nicolò nel pomeriggio del 7 agosto. Gravissimo un 76enne travolto da un’Auto che non si è fermata dopo l’impatto. Le indagini della polizia locale sono in corso. E’ in fin di vita il 76enne travolto da un’Auto pirata sulla provinciale 7 tra Gragnanino e San Nicolò nel pomeriggio … Leggi su periodicodaily

Sulla provinciale 7 tra Gragnanino e San Nicolò nel pomeriggio del 7 agosto. Gravissimo un 76enne travolto da un'auto che non si è fermata dopo l'impatto. Le indagini della polizia locale sono in corso.

E' in fin di vita il 76enne travolto da un'auto pirata sulla provinciale 7 tra Gragnanino e San Nicolò nel pomeriggio del 7 agosto. L'uomo, che era in bici, è stato centrato in pieno da una vettura