GP Brno MotoGP, FP1: Nakagami si conferma (Di venerdì 7 agosto 2020) Con la FP1, inizia il weekend del GP di Brno MotoGP. E si parte con la conferma di Takaaki Nakagami. Il giapponese di casa Honda ha concluso la sessione con il miglior tempo di giornata, ottenuto nell'ultimo run con gomme fresche. Il portacolori LCR ha da quest'anno accesso ai dati di Marc Marquez, assente questo weekend, e li sta sfruttando bene. Dietro a "Taka" troviamo Joan Mir, anche lui con gomme fresche nell'ultimo run, e Pol Espargaro, a lungo leader della sessione. Bene anche Johann Zarco, quarto e primo delle Ducati. Il quinto tempo è di Maverick Vinales, che a differenza dei primi quattro, non ha tentato il time attack. Il catalano è anche autore di una scivolata ad inizio turno. E' comunque davanti alle due Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci,

