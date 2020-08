GP 70° anniversario, Vettel: “Rottura motore improvvisa, dobbiamo capire perché” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Per quanto riguarda il motore la rottura è stata improvvisa. dobbiamo ancora capire bene che cosa è successo anche se credo che ci vorrà qualche giorno perché il propulsore deve arrivare a Maranello per essere analizzato”. Lo ha detto Sebastian Vettel al termine della prima giornata di libere del GP del 70° anniversario della Formula 1, il motore del ferrarista si è rotto quasi al termine delle seconde prove libere. “Oggi abbiamo provato un po’ di soluzioni sulla vettura e in generale mi sono sentito meglio in macchina, anche se non siamo molto competitivi al momento. dobbiamo guardare i dati e valutare su quali aree possiamo ancora lavorare – ha proseguito ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Hamilton risponde a Bottas nelle FP2 Ricciardo mostra i muscoli Problemi nel finale per Vettel e Giovinazzi I detta… - SkySportF1 : FP2 in corso ma c'è una sfida speciale Toto Wolff e James Allison sul monopattino I dettagli:… - SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - Motorsport_IT : #F1 | Ecco le foto più belle e significative dei primi 2 turni di prove libere del Gran Premio 70° Anniversario, qu… - simcopter : RT @SkySportF1: Formula 1, Gp del 70° anniversario a Silverstone novità tecniche delle prove libere #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 https://… -

Ultime Notizie dalla rete : 70° anniversario