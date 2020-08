GP 70° Anniversario, prime libere: Leclerc quinto, Vettel settimo. Domina la Mercedes (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA - Valtteri Bottas è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del 70° Anniversario di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota finlandese, fresco di rinnovo con ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - alexsecchi83 : RT @P300it: F1 | GP 70°Anniversario, FP1: Bottas ok su Hamilton e Verstappen - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP 70°Anniversario, FP1: Bottas ok su Hamilton e Verstappen - isidoroghezzi : RT @autosprint: Gp 70 Anniversario, #RacingPoint multa da 400mila dollari e 15 punti di penalità - P300it : F1 | GP 70°Anniversario, FP1: Bottas ok su Hamilton e Verstappen -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario