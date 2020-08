GP 70° Anniversario, Hamilton: "Giornata molto positiva" (Di venerdì 7 agosto 2020) SILVERSTONE - " In generale è stata una buona Giornata, abbiamo compreso abbastanza bene la macchina e le analisi sono piuttosto buone. Abbiamo adeguato qualcosina rispetto alla scorsa settimana e ... Leggi su corrieredellosport

Il tampone fatto ieri da Perez è risultato ancora positivo. Nico Hulkenberg avrà così la seconda opportunità per correre con la Racing Point RP20 sul tracciato di Silverstone. Nico Hulkenberg avrà una ...

SILVERSTONE - "In generale è stata una buona giornata, abbiamo compreso abbastanza bene la macchina e le analisi sono piuttosto buone. Abbiamo adeguato qualcosina rispetto alla scorsa settimana e cont ...

