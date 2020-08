Golf – US PGA Championship: Day e Todd guidano il primo major stagionale, ottimo avvio per Tiger Woods (Di venerdì 7 agosto 2020) Sorprese e qualche big in affanno nel giro iniziale dell’US PGA Championship, il primo major di una stagione pesantemente segnata dall’emergenza sanitaria. Sul percorso del TPC Harding Park (par 70) a San Francisco in California, che ospita per la prima volta il major alla 102ª edizione, ritorno ai vertici di Jason Day, leader con 65 (-5) colpi insieme a un Brendon Todd in ottima forma, in una classifica un po’ anomala in cui si trovano al terzo posto con 66 (-4) ben nove concorrenti tra i quali Brooks Koepka, campione in carica teso alla ricerca del terzo titolo consecutivo, Xander Schauffele, Justin Rose e Martin Kaymer, a segno nel 2010, ex numero uno mondiale e che non realizzava uno score così basso dal 2017 (Honda Classic). Buon inizio di Tiger ... Leggi su sportfair

