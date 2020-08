Gli esperti richiesero una zona rossa in Val Seriana, ma il Governo non li ascoltò (Di venerdì 7 agosto 2020) Pubblicato lo stralcio del verbale del il 3 marzo 2020, dove il Comitato Tecnico-Scientifico auspicava interventi da parte del Governo per l’istituzione di una zona rossa per i Comuni di Nembro ed Alzano Lombardo. Invito rimasto inascoltato: dopo pochi scatterà il lockdown nazionale. Il Governo – dopo la sentenza del Tar nata dal ricorso della … L'articolo Gli esperti richiesero una zona rossa in Val Seriana, ma il Governo non li ascoltò proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

