Giustizia per Bianca: la petizione online da presentare alla Procura di Benevento (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasalbore (Av) – Ha fatto subito centro l’iniziativa di Beatrice Testa, la padrona di Bianca, cane accolto e curato quando era in fin di vita, e poi ammazzato a Casalbore con l’utilizzo di un fitofarmaco. Storia di un mese fa.Un dolore che è diventato ancora più grande dopo aver scoperto la cattiveria di qualcuno che ha voluto la morte di questo cane. E allora è scattata la petizione online che dovrà andare a corredo della denuncia presentata alla Procura di Benevento che sta seguendo il caso ed è al lavoro per scoprire il colpevole. “Lei è Bianca. Quando l’ho trovata, anni fa, era quasi in fin di vita. Accolta e curata, è tornata a splendere in buona salute e in ... Leggi su anteprima24

