Giulia Grillo non lascia il M5s: “La mia era solo una battuta” (Di venerdì 7 agosto 2020) Giulia Grillo non lascia il M5s: “La mia era solo una battuta, anche provocatoria”. ROMA – Giulia Grillo non lascia il M5s. L’annuncio è stato fatto dalla stessa ex ministra della Salute su Facebook: “Ho fatto una chiacchierata con il giornalista de La Stampa. Lui mi ha chiesto se farò il capogruppo. La mia risposta è stata questa: ‘Anche no, piuttosto me ne vado’. Quindi, chiaramente è stata una battuta, anche provocatoria. Una di quelle battute che si fanno in momenti di difficoltà, anche esasperazione“. Nessun passo indietro, al momento, per la grillina che in alcuni casi ha criticato l’operato di questo Governo. La sua intenzione è di continuare nel Movimento, ma ... Leggi su newsmondo

