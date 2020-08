Giulia Grillo lascia il Movimento 5 Stelle: «Sono molto stanca» (Di venerdì 7 agosto 2020) Non è un momento facile per il Movimento 5 Stelle. La guerra interna continua senza sosta, troppe contraddizioni e troppa indecisione. La deputata ed ex ministra della Salute Giulia Grillo, annuncia in un’intervista con “La Stampa” la decisione di terminare il suo percorso all’interno del M5S. Dopo sette anni nel partito di maggioranza, la deputata ha deciso di prendere un’altra strada e di passare al “Gruppo Misto”, lista parlamentare nel quale vengono inseriti tutti quei parlamentari che non Sono iscritti a nessun altro gruppo. >> Leggi anche: Enzo Biagi, omaggio della Rai nel centenario dalla nascita: programmazione completa La deputata Giulia Grillo del M5S lascia il partito: «La ... Leggi su urbanpost

