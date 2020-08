Giulia Grillo lascia i 5 Stelle "Basta nascondere la testa" (Di venerdì 7 agosto 2020) "La mia esperienza con il Movimento 5 Stelle è al capolinea". Lo sfogo dell'ex ministra della Salute Giulia Grillo, è stato raccolto da il tono e' di quelli definitivi. "La verità - rivela - è che sono molto stanca. Ripeto le stesse cose da mesi, ma vedo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

LaStampa : «La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea». - Corriere : Giulia Grillo lascia i 5 stelle: «La mia esperienza con il Movimento è arrivata al capo... - Corriere : Giulia Grillo lascia i 5 stelle: «La mia esperienza con il Movimento è arrivata al capolinea - Orraf5 : Giulia Grillo non lascio il M5S 'solo chiacchiericcio' I soliti #RotoliDiStampaigienica - BeniniMarco1 : RT @CesareOrtis: SI RISVEGLIA LA COSCIENZA NEL #M5S E L'AMORE PER L'ITALIA PIUTTOSTO CHE ALLA POLTRONA: Giulia Grillo (ex Ministro della Sa… -