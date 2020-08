Giulia Grillo e l'addio al M5s: 'Sono stanca, il Movimento non riesce a evolversi' (Di venerdì 7 agosto 2020) "La mia esperienza con i cinque stelle è giunta al capolinea": a parlare è la ex Ministra della Salute Giulia Grillo, che aggiunge, in un'intervista a La Stampa: "La verità è che Sono molto stanca. ... Leggi su globalist

Corriere : Giulia Grillo lascia i 5 stelle: «La mia esperienza con il Movimento è arrivata al capo... - LaStampa : «La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea». - Corriere : Giulia Grillo lascia i 5 stelle: «La mia esperienza con il Movimento è arrivata al capolinea - ArchCmc : RT @Adnkronos: M5S, Giulia Grillo: 'Non sto lasciando il Movimento' - attilasarti : RT @peppegiustolisi: L’ex ministra della Salute Giulia #Grillo potrebbe lasciare i #5stelle. Invece che la politica essendo al secondo mand… -