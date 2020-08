Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla presunta crisi con Andrea Damante: ‘Periodo non facile, ma… (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo le voci di una crisi prima Andrea Damante e poi Giulia De Lellis hanno replicato e spiegato ai loro fan come stanno le cose Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi? Il gossip Qualche mese fa la coppia più tormentata di Uomini e Donne ha vissuto un clamoroso ritorno di fiamma. Si tratta di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Lui, tronista del programma di Maria De Filippi alcuni anni fa, ha scelto Giulia e da quel momento entrambi sono sempre rimasti sotto ai riflettori. Prima lui, poi lei hanno partecipato al Grande Fratello Vip non senza critiche e polemiche. Poi, il terzo anno di relazione e di convivenza a Verona, ecco ... Leggi su kontrokultura

aldogabr1984 : No vabbè ... be vabbè... #Scoop @SerenaGaritta1 è quindi bimba di Giulia De Lellis #TRASH @OgniMattinaTV8 #curatevi… - zenasstavros : @gladerpetrovic proprio un gioiellino, giulia de lellis - lola_non_lola : @vickythebug Che bello .... mi mancava (non è vero, stavo meglio senza come Giulia de lellis con le corna) - jessygiu12 : Come devo fare per avere i capelli di Giulia de Lellis - infoitcultura : Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Damante: “Periodo strano, siamo tristi. Ma non voglio parlare” -