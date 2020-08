Giro di Polonia 2020 – Scatto di Carapaz nel finale, sua la 3ª tappa: battuto Diego Ulissi (Di venerdì 7 agosto 2020) Richard Carapaz mostra i muscoli nel finale della terza tappa del Giro di Polonia 2020. Con uno Scatto poderoso nei 300 metri finali, il ciclista della Ineos riesce a tenere a bada la rimonta dell’italiano Diego Ulissi e prendersi il successo nella frazione odierna. Grazie all’abbuono Richard Carapaz ottiene anche la leadership della classifica generale. Completa il podio Rudy Molard della Groupama-FDJ.L'articolo Giro di Polonia 2020 – Scatto di Carapaz nel finale, sua la 3ª tappa: battuto Diego Ulissi SPORTFAIR. Leggi su sportfair

