Giorgia Meloni ringrazia il poliziotto-eroe Vincenzo Maria Tripodi: «L’Italia è fiera di te» (Di venerdì 7 agosto 2020) “Grazie Vincenzo, l’Italia è fiera di te”. Giorgia Meloni su Twitter ringrazia il giovane poliziotto, Vincenzo Maria Tripodi. Che a Torino con un intervento tempestivo ha arrestato un uomo che stava per massacrare la sua compagna in casa. Un omaggio sentito quello della leader di Fratelli d’Italia. “Vincenzo Maria Tripodi è il giovane agente di Polizia che ha interpretato la chiamata di una donna. Che, chiedendo una pizza, cercava aiuto per una violenza in corso”, ha ricordato la Meloni. “Così una pattuglia è subito intervenuta arrestando il compagno aggressore”. Meloni: ... Leggi su secoloditalia

