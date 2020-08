Ghiotti (Ance Veneto): "Noi a fianco della Regione per sconfiggere burocrazia" (Di venerdì 7 agosto 2020) Padova, 7 ago. - (Adnkronos) - La sentenza favorevole della Corte Costituzionale sulla questione delle distanze tra edifici contenute nel Piano Casa della Regione del Veneto è "una vittoria importante che riconosce anche le istanze ed i rilievi posti da Ance Veneto che ha ricorso insieme alla Regione ed all'Anci Veneto". Lo afferma il Presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, che ricorda come l'associazione sia stata a fianco della Regione nei ricorsi alla Corte Costituzionale sulla Legge sul Piano Casa - che è stato appunto accolto - in quello ancora sospeso sulla legge n.50 del 23 dicembre 2019, due leggi che - aggiunge - devono "essere ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Ghiotti (Ance Veneto): 'Noi a fianco della Regione per sconfiggere burocrazia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ghiotti Ance Ghiotti (Ance Veneto): "Noi a fianco della Regione per sconfiggere burocrazia" Adnkronos Ghiotti (Ance Veneto): “Noi a fianco della Regione per sconfiggere burocrazia”

Lo afferma il Presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, che ricorda come l’associazione sia stata a fianco della Regione nei ricorsi alla Corte Costituzionale sulla Legge sul Piano Casa – che è stato ...

Lo afferma il Presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, che ricorda come l’associazione sia stata a fianco della Regione nei ricorsi alla Corte Costituzionale sulla Legge sul Piano Casa – che è stato ...