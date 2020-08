GF Vip, Patrizia De Blanck confermata: spunta il figlio della Parietti (Di venerdì 7 agosto 2020) Patrizia De Blanck ha confermato di essere nel cast del GF Vip di Alfonso Signorini. Tra i concorrenti è spuntato anche il nome del figlio di Alba Parietti. Nelle scorse settimane si è a lungo parlato della possibile partecipazione di Patrizia De Blanck nella quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Durante la … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Grande Fratello Vip 5, colpaccio di Alfonso Signorini: nel cast anche l’amatissimo attore, l’annuncio a sorpresa di Patrizia De Blanck. Grande Fratello Vip 5, anche l’amatissimo attore sarà nel cast d ...Patrizia De Blanck, per nostra fortuna, non sa tenere i segreti. La futura concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini ha infatti, in mattinata, spifferato l ...