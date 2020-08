Gerry Scotti, presto il vitalizio da 1400 euro per i 5 anni da deputato: ha già deciso come spenderlo (Di venerdì 7 agosto 2020) Gerry Scotti compie 64 anni, a partire dal prossimo anno il noto conduttore riceverà ogni mese un vitalizio da ben 1400 € come pensione da parlamentare per i suoi 5 anni da deputato. Gerry Scotti Fonte Foto: Getty ImagesGerry Scotti spegne oggi, 7 agosto 2020, ben sessantaquattro candeline, da ogni parte del web i colleghi fanno a gara per mandargli i migliori auguri di buon compleanno. Tra esattamente un anno, al compimento quindi dei 65 anni, il conduttore percepirà ben 1400 euro come vitalizio per il suo passato da parlamentare, il noto ... Leggi su chenews

