Germania, nudista derubato da un cinghiale: la rincorsa è virale -Foto (Di venerdì 7 agosto 2020) Curioso episodio in Germania, dove un nudista viene derubato della sua borsa da un cinghiale: la rincorsa diventa virale sui social In Germania, precisamente a Teufelssee, un nudista viene praticamente derubato da un cinghiale della zona. A rivelarlo è il Daily Mail, famoso giornale inglese, che ha pubblicato gli scatti dell’uomo mentre rincorre l’animale. Il signore, un naturista in vacanza nel luogo, stava prendendo il sole, quando all’improvviso il cinghiale con i suoi piccoli si sono impossessati della sua borsa e sono fuggiti. Nelle Foto viene immortalato proprio il momento in cui l’uomo corre dietro al cinghiale che ha in bocca la ... Leggi su bloglive

