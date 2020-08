George R.R. Martin accusato di razzismo: ha “osato” citare Lovecraft durante il Premio Hugo (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago – George R.R. Martin ha condotto l’ultima edizione del Premio Hugo 2020, che premia le più importanti opere di fantascienza. Pensereste che sia ovvio o lecito omaggiare alcuni degli scrittori più importanti del passato, ma siamo nel 2020 e le cose cambiano così velocemente che ci si può trasformare in mostri da un’ora all’altra: il creatore di Game of Thrones ha osato citare Lovercraft e ora proprio come il kraken si sono infuriati con lui i social justice warriors che lo accusano di razzismo e transfobia. La colpa di George R.R. Martin, tanto per cominciare, è quella di aver pronunciato in maniera non corretta il nome di una delle vincitrici, tale Rebecca F. Kuang, e ... Leggi su ilprimatonazionale

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Il padre del trono di spade accusato di razzismo e transfobia per il suo intervento al Premio Hugo - IlPrimatoN : Il padre del trono di spade accusato di razzismo e transfobia per il suo intervento al Premio Hugo - AnnaxLGxTS : RT @TronoDiSpade_it: 'Giorni strani incombono su di noi. Antico come sono, non riesco a ricordare di aver mai vissuto mai niente di simile… - CristinaTonelli : RT @Low1970: E finalmente ho capito dove George Martin incollò letteralmente insieme i due pezzi di Strawberry Fields Forever ?? https://t.… - Low1970 : E finalmente ho capito dove George Martin incollò letteralmente insieme i due pezzi di Strawberry Fields Forever ?? -