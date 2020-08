GAZZETTA – “Juve sfonda quel muro”: stasera la sfida col Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) La GAZZETTA dello Sport in edicola oggi dedica l’apertura all’impegno di Champions League che vedrà coinvolti questa sera i bianconeri: “Juve sfonda quel muro”, si legge. Cristiano Ronaldo lancia l’assalto al fortino del Lione per ribaltare lo 0-1 in Francia. È la sfida più delicata per Maurizio Sarri. E Marco Tardelli commenta: “Uscire sarebbe un dramma, però il tecnico merita di restare”. “La difesa è un bunker. Inter puoi crederci”, si legge invece in taglio basso. Lunedì i nerazzurri sfideranno il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Christian Eriksen e Alexis Sanchez si confermano uomini in più: il danese dà esperienza, il cileno porta classe. Secondo la rosea, la ... Leggi su calciomercato.napoli

